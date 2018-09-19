Клопп поделился впечатлениями от победы «Ливерпуля» над ПСЖ в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над «Пари Сен-Жермен» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

«Это было великолепно. Мы играли смело и очень страстно, не давали сопернику разбежаться и здорово оборонялись. Это было замечательно», — цитирует Клоппа пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он отметил игру английского клуба в обороне. По его мнению, защитники справились с бразильцем Неймаром и аргентинцем Анхелем ди Марией, которые не создали много моментов. Наставник «Ливерпуля» добавил, что в матче с ПСЖ можно одержать победу, только играя на пределе своих возможностей.

«Когда ты слышишь, что «Ливерпуль» играет с ПСЖ, уже не думаешь, что у английского клуба нет ни единого шанса. Два-три года назад было иначе. Ребята просто здорово справились с планом на игру», — заявил Клопп.

Ранее «Ливерпуль» впервые за 57 лет выиграл шесть матчей подряд на старте сезона.