Клопп поделился впечатлениями от победы «Ливерпуля» над ПСЖ в матче Лиги чемпионов

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над «Пари Сен-Жермен» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.
Клопп поделился впечатлениями от победы «Ливерпуля» над ПСЖ в матче Лиги чемпионов
  • globallookpress.com
  • © Craig Mercer

«Это было великолепно. Мы играли смело и очень страстно, не давали сопернику разбежаться и здорово оборонялись. Это было замечательно», — цитирует Клоппа пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он отметил игру английского клуба в обороне. По его мнению, защитники справились с бразильцем Неймаром и аргентинцем Анхелем ди Марией, которые не создали много моментов. Наставник «Ливерпуля» добавил, что в матче с ПСЖ можно одержать победу, только играя на пределе своих возможностей.

«Когда ты слышишь, что «Ливерпуль» играет с ПСЖ, уже не думаешь, что у английского клуба нет ни единого шанса. Два-три года назад было иначе. Ребята просто здорово справились с планом на игру», — заявил Клопп.

Ранее «Ливерпуль» впервые за 57 лет выиграл шесть матчей подряд на старте сезона.

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