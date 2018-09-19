«Ливерпуль» впервые за 57 лет выиграл шесть матчей подряд на старте сезона

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Победа над французским «Пари Сен-Жермен» в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов стала для английского «Ливерпуля» шестой подряд в официальных поединках сезона-2018/19.
«Ливерпуль» впервые за 57 лет выиграл шесть матчей подряд на старте сезона
  • Reuters

Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, столь успешно «Ливерпуль» не стартовал с сезона-1961/62, по итогам которого команде удалось выиграть второй дивизион чемпионата Англии по футболу и вернуться в элиту.

На данный момент подопечные Юргена Клоппа делят лидерство в турнирной таблице английского чемпионата с «Челси», набрав 15 очков из 15 возможных, и возглавляют группу С Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что мяч Роберто Фирмино в компенсированное ко второму тайму время принёс «Ливерпулю» победу над ПСЖ в Лиге чемпионов.

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