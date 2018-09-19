Эксперт рассказал, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Галатасараем» в матче ЛЧ

Бывший игрок российского «Локомотива» Заза Джанашия выразил мнение, что команда Юрия Сёмина могла одержать победу над турецким «Галатасараем» в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, если бы ей удалось забить хотя бы один мяч в первом тайме встречи.

«В первом тайме «Локомотив» должен был забивать, и если бы им удалось это сделать, то «Галатасарай» испугался бы», — цитирует форварда «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».

По словам Джанашии, в поединке с «Галатасараем» «Локомотив» испытывал существенные проблемы в атаке.

«Локомотиву» не хватило чего-то впереди, и Эдер вышел — ничего не изменил. Человек, который входит в такую игру, должен что-то менять, а он ничего не сделал», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Галатасарая» в Лиге чемпионов.