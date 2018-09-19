Фернандеш считает, что «Локомотив» не заслуживал разгромного поражения в матче ЛЧ с «Галатасараем»

Полузащитник российского «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал игру команды в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем», который состоялся в Стамбуле и завершился поражением подопечных Юрия Сёмина со счётом 0:3.

«Мы слабо начали матч, но затем смогли выдать хороший отрезок до перерыва. Второй гол соперника сбил наш настрой, сильно повлиял на нас. Но мы не заслуживали такого поражения», — цитирует футболиста «Чемпионат».

По словам Фернандеша, его не удивила атмосфера на домашнем стадионе «Галатасарая».

«Я не удивлён такой поддержкой здесь. В целом, конечно, я был рад вернуться в Стамбул и Турцию», — добавил полузащитник, ранее выступавший за «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Галатасарая» в Лиге чемпионов.