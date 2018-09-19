Фернандеш считает, что «Локомотив» не заслуживал разгромного поражения в матче ЛЧ с «Галатасараем»

Короткая ссылка
Полузащитник российского «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал игру команды в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем», который состоялся в Стамбуле и завершился поражением подопечных Юрия Сёмина со счётом 0:3.
Фернандеш считает, что «Локомотив» не заслуживал разгромного поражения в матче ЛЧ с «Галатасараем»
  • Reuters

«Мы слабо начали матч, но затем смогли выдать хороший отрезок до перерыва. Второй гол соперника сбил наш настрой, сильно повлиял на нас. Но мы не заслуживали такого поражения», — цитирует футболиста «Чемпионат».

По словам Фернандеша, его не удивила атмосфера на домашнем стадионе «Галатасарая».

«Я не удивлён такой поддержкой здесь. В целом, конечно, я был рад вернуться в Стамбул и Турцию», — добавил полузащитник, ранее выступавший за «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Галатасарая» в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить