Сёмин не смог объяснить, почему «Локомотив» провалил старт матча Лиги чемпионов с «Галатасараем»

Главный тренер российского «Локомотива» Юрий Сёмин не смог объяснить причины провальной игры своих подопечных на старте матча первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем», который завершился поражением «железнодорожников» со счётом 0:3.

«Сложно объяснить. У нас игроки достаточно опытные всё-таки», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам Сёмина, накануне поединка с «Галатасараем» тренерский штаб «Локомотива» акцентировал внимание команды на сильных сторонах полузащитника Гарри Родригеса, отличившегося забитым мячом на девятой минуте.

«Мы знали про его правую ногу, про удары после ухода в центр. Но не проконтролировали ситуацию», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Галатасарая» в Лиге чемпионов.