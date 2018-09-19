Сёмин не смог объяснить, почему «Локомотив» провалил старт матча Лиги чемпионов с «Галатасараем»
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«Сложно объяснить. У нас игроки достаточно опытные всё-таки», — цитирует специалиста «Чемпионат».
По словам Сёмина, накануне поединка с «Галатасараем» тренерский штаб «Локомотива» акцентировал внимание команды на сильных сторонах полузащитника Гарри Родригеса, отличившегося забитым мячом на девятой минуте.
«Мы знали про его правую ногу, про удары после ухода в центр. Но не проконтролировали ситуацию», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Галатасарая» в Лиге чемпионов.