Миранчук: во время матча с «Галатасараем» от шума на стадионе закладывало уши

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Полузащитник российского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от атмосферы на стадионе «Тюрк Телеком» в Стамбуле, где подопечные Юрия Сёмина проводили матч первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем».
Миранчук: во время матча с «Галатасараем» от шума на стадионе закладывало уши
  • Reuters

«Не сказал бы, что болельщики так уж сильно давили. Конечно, это первый матч в Лиге чемпионов, отсюда волнение в первые минуты, но такая атмосфера наоборот даёт больше энергии, заряда. Поэтому то, что мы пропустили быстрый гол, — это просто стечение обстоятельств», — цитирует футболиста «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».

По словам Алексея, во время матча у него от шума закладывало уши.

«Мне уже доводилось играть в Турции, но при такой атмосфере раньше не играл никогда. Просто шум — не передать словами, глушило, но приятно играть при такой атмосфере», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Галатасарая» в Лиге чемпионов.

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