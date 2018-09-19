Миранчук: во время матча с «Галатасараем» от шума на стадионе закладывало уши
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«Не сказал бы, что болельщики так уж сильно давили. Конечно, это первый матч в Лиге чемпионов, отсюда волнение в первые минуты, но такая атмосфера наоборот даёт больше энергии, заряда. Поэтому то, что мы пропустили быстрый гол, — это просто стечение обстоятельств», — цитирует футболиста «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».
По словам Алексея, во время матча у него от шума закладывало уши.
«Мне уже доводилось играть в Турции, но при такой атмосфере раньше не играл никогда. Просто шум — не передать словами, глушило, но приятно играть при такой атмосфере», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Галатасарая» в Лиге чемпионов.