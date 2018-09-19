Терим заявил, что «Локомотив» выглядел пассивно в начале матча с «Галатасараем»

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал победу своих подопечных над московским «Локомотивом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Матч получился очень хорошим, если не считать пару недочётов. Три гола в Лиге чемпионов — такое с нами случалось нечасто. В самом начале «Локомотив» выглядел немного пассивно. Но нужно учитывать, что игра проходила на нашем поле», — приводит слова Терима Sport24.

Матч между «Локомотивом» и «Галатасараем» завершился победой турецкого клуба со счётом 3:0.

Во втором туре «железнодорожники» на своём поле сыграют с «Шальке», а «Галатасарай» на выезде встретится с «Порту».

Ранее Юрий Сёмин заявил, что поражение от «Галатасарая» станет для «Локомотива» большим уроком.