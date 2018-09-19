Сёмин о разгромном поражении «Локомотива» в ЛЧ: переживём, для нас это будет большим уроком

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«0:3? Ничего страшного. Наделали грубых и простых ошибок. В Лиге чемпионов за такое очень быстро наказывают», — приводит слова Сёмина Sport24, ссылаясь на эфир «Матч ТВ».

Он отметил, что команда должна играть проще, и не допускать  подобных ошибок.

«Это жизнь, переживём, для нас это будет большим уроком. Я бы не хотел никого выделять ни в лучшую, ни в худшую сторону. Мы все вместе проиграли этот матч», — добавил специалист.

Матч между «Локомотивом» и «Галатасараем» завершился победой турецкого клуба со счётом 3:0.

Во втором туре «железнодорожники» на своём поле сыграют с «Шальке», а «Галатасарай» на выезде встретится с «Порту».

Ранее сообщалось, что Линель Месси установил личный рекорд по количеству мячей со штрафных ударов в календарном году.

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