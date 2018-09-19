Миранчук — о матче с «Галатасараем»: футболисты «Локомотива» поняли, что такое Лига чемпионов

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Полузащитник российского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал игру команды в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем», который состоялся в Стамбуле и завершился поражением подопечных Юрия Сёмина со счётом 0:3.
Миранчук — о матче с «Галатасараем»: футболисты «Локомотива» поняли, что такое Лига чемпионов
  • Reuters

«Сегодня мы поняли, что такое Лига чемпионов. Вместо того, чтобы сравнять счёт и выравнять игру, получили мяч в свои ворота. Игра была хорошая, с моментами, хорошая атмосфера, но вот такие нелепые ошибки приводят к голам», — цитирует футболиста «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».

По словам Миранчука, каждому футболисту «Локомотива» неприятно, что команда мало забивает в официальных матчах сезона-2018/19.

«Но сегодня вы видели, что моменты есть, не хватает реализации, исполнения. Будем исправляться и двигаться дальше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Галатасарая» в Лиге чемпионов.

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