Миранчук — о матче с «Галатасараем»: футболисты «Локомотива» поняли, что такое Лига чемпионов
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«Сегодня мы поняли, что такое Лига чемпионов. Вместо того, чтобы сравнять счёт и выравнять игру, получили мяч в свои ворота. Игра была хорошая, с моментами, хорошая атмосфера, но вот такие нелепые ошибки приводят к голам», — цитирует футболиста «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».
По словам Миранчука, каждому футболисту «Локомотива» неприятно, что команда мало забивает в официальных матчах сезона-2018/19.
«Но сегодня вы видели, что моменты есть, не хватает реализации, исполнения. Будем исправляться и двигаться дальше», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Галатасарая» в Лиге чемпионов.