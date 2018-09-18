Серия B опровергла информацию о приостановке чемпионата
Пресс-служба второго по силе дивизиона чемпионата Италии по футболу — Серии B — опубликовала официальное заявление в связи с информацией о приостановке проведения турнира.
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«Чемпионат будет продолжен, потому что этого хотят миллионы болельщиков. Нет никакого решения о том, что он будет остановлен», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что розыгрыш итальянской Серии B приостановлен по ходу сезона.
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