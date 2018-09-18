Розыгрыш итальянской Серии B приостановлен по ходу сезона

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Розыгрыш второго по силе дивизиона чемпионата Италии по футболу — Серии B — сезона-2018/19 приостановлен.
Розыгрыш итальянской Серии B приостановлен по ходу сезона
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Как сообщает Football Italia, проведение турнира приостановлено до принятия судом окончательного решения по количеству клубов-участников.

Дело будет рассмотрено 21 сентября.

Руководство лиги приняло решение начать розыгрыш Серии B нынешнего сезона с 19 командами вместо 22 после того, как о банкротстве объявили «Бари», «Авеллино» и «Чезена», а Федерация футбола Италии (FIGC) опротестовала это решение.

На данный момент были полностью сыграны три стартовых тура лиги.

Ранее сообщалось, что футболист «Ювентуса» Дуглас Коста может быть дисквалифицирован на пять матчей за плевок в соперника.

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