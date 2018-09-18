Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч ЛЧ с «Галатасараем»

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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала стартовый состав московского «Локомотива» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем».
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч ЛЧ с «Галатасараем»
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С первых минут на поле стадиона «Тюрк Телеком» в Стамбуле в составе железнодорожников выйдут Маринато Гилерме, Бенедикт Хёведес, Ведран Чорлука, Соломон Кверквелия, Владислав Игнатьев, Брайан Идову, Гжегож Крыховяк, Игорь Денисов, Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш и Джефферсон Фарфан.

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 18 сентября. Начало — в 22:00.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Галатасарая» назвал игрока «Локомотива» настоящим маэстро футбола.

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