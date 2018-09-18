«Сибирь» потерпела восьмое поражение подряд в КХЛ, уступив «Салавату Юлаеву»

Новосибирская «Сибирь» проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Салавата Юлаева» отличились Йоонас Кемппайнен, Антон Бурдасов и Линус Умарк.

«Сибирь» ответила голом Владимира Первушина.

Для новосибирской команды это поражение стало вторым после смены главного тренера и восьмым в восьми матчах нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что омский хоккейный клуб «Авангард» пригласил футболистов Дениса Глушакова и Андрея Ещенко на работу.