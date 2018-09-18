«Сибирь» потерпела восьмое поражение подряд в КХЛ, уступив «Салавату Юлаеву»
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В составе «Салавата Юлаева» отличились Йоонас Кемппайнен, Антон Бурдасов и Линус Умарк.
«Сибирь» ответила голом Владимира Первушина.
Для новосибирской команды это поражение стало вторым после смены главного тренера и восьмым в восьми матчах нынешнего сезона.
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