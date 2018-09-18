Чалов считает, что ЦСКА будет непросто в матче с «Викторией» в Лиге чемпионов

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией».

«Честно говоря, не слежу за чемпионатом Чехии. Знаю лишь только, что «Виктория» — чемпион. Уверен, что с ними будет сложно играть. В Лиге чемпионов не бывает проходных команд», — приводит слова Чалова Sport24.

Матч «Виктория» — ЦСКА состоится 19 сентября в городе Плзень на «Дусан Арене».

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча с «Викторией» в Лиге чемпионов.