Чалов считает, что ЦСКА будет непросто в матче с «Викторией» в Лиге чемпионов

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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией».
Чалов считает, что ЦСКА будет непросто в матче с «Викторией» в Лиге чемпионов
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Честно говоря, не слежу за чемпионатом Чехии. Знаю лишь только, что «Виктория» — чемпион. Уверен, что с ними будет сложно играть. В Лиге чемпионов не бывает проходных команд», — приводит слова Чалова Sport24.

Матч «Виктория» — ЦСКА состоится 19 сентября в городе Плзень на «Дусан Арене».

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча с «Викторией» в Лиге чемпионов.

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