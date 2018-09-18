Гончаренко поделился ожиданиями от матча с «Викторией» в Лиге чемпионов

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией».

«Нет опасения, что команда будет зажатой из-за молодости игроков. Молодости свойственна нестабильность. Жду, что с каждым матчем мы будем выглядеть лучше. У нас молодая, задорная команда. К каждому матчу мы подходим хорошо, но всё может пойти в любую сторону. В любом случае, в самоотдаче и характере нам не откажешь», — приводит слова Гончаренко Sport24.

Он отметил, что было бы неправильно рассуждать над тем, что «Виктория» является аутсайдером группы.

«Такими категориями не размышляем. Понятно, что у нас есть явный фаворит. «Рому» тоже можно выделить за скобки. А в наших матчах с «Викторией» и «Ромой» всё будет завить от многих факторов. Но аутсайдера у нас нет», — добавил специалист.

Матч «Виктория» — ЦСКА состоится 19 сентября в городе Плзень на «Дусан Арене».

ЦСКА играет в группе G c «Реалом», «Ромой» и «Викторией».

Ранее главный тренер «Виктории» высказался о предстоящем матче с ЦСКА в Лиге чемпионов.