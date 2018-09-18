Главный тренер «Виктории» высказался о предстоящем матче с ЦСКА в Лиге чемпионов

Главный тренер чешского клуба «Виктория» Павел Врба поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА.

«Сильные и слабые стороны ЦСКА? Недавнее выступление сборной России показало, как может выглядеть команда. Никто в них не верил, в том числе и в нашей стране. А ЦСКА — представитель России. И мы ожидаем чего-то похожего», — приводит слова Врбы Sport24.

Он отметил, что ЦСКА сейчас играет по-иному по сравнению с противостоянием в сезоне-2013/14 Лиги чемпионов, когда армейцами руководил Леонид Слуцкий.

«Считаю ли, что опыт на нашей стороне? Я посмотрел три последних матча ЦСКА. И не могу сказать, что уж очень большая разница в опыте с нами. У них очень качественные игроки», — добавил тренер.

Матч «Виктория» — ЦСКА в городе Плзень на «Дусан Арене» состоится 19 сентября.

Ранее сообщалось, что ЦСКА вылетел в Чехию на матч Лиги чемпионов без Хёрдура Магнуссона и Абеля Эрнандеса.