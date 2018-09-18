Капитан «Виктории» заявил, что в составе ЦСКА осталось всего два футболиста, имена которых ему знакомы

Защитник и капитан чешского футбольного клуба «Виктория» Роман Губник поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА.

«Первый матч всегда важен. Мы начинаем дома, это особенный статус. Верим, что нам удастся хорошо сыграть. Стоит только правильно настроиться», — приводит слова Губника Sport24.

Он отметил, что нынешний ЦСКА является для него загадкой.

«В их составе осталось всего два футболиста, о которых я слышал. Но нужно думать о том, как сбалансированно сыграть в обороне и атаке, не стоит концентрироваться на каком-то одном игроке», — добавил футболист.

Матч «Виктория» — ЦСКА в городе Плзень на «Дусан Арене» состоится 19 сентября.

Ранее главный тренер «Виктории» высказался о предстоящем матче с ЦСКА в Лиге чемпионов.