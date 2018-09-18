Экс-президент «Спартака» прокомментировал отстранение Глушакова и Ещенко

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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с ФАН прокомментировал отстранение Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой.
Экс-президент «Спартака» прокомментировал отстранение Глушакова и Ещенко
  • РИА Новости

«Слушайте, ну это уже смешно. Нужно понимать, что никакого злого умысла со стороны ребят не было. Думаю, они, как и большинство футболистов, не до конца осознают свою ответственность», — сказал Червиченко.

По его словам, необходимо смотреть на профессиональные качества и работу, а не на поступки в соцсетях.

Как считает экс-президент клуба, это не повод для отстранения.

Ранее Глушаков и Ещенко положительно оценили стихотворение актёра Дмитрия Назарова с критикой наставника красно-белых Массимо Карреры.

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