Председатель совета директоров «Авангарда» оценил старт команды в новом сезоне КХЛ

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Председатель совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов в беседе с «Известиями» оценил старт команды в новом сезоне КХЛ.
Председатель совета директоров «Авангарда» оценил старт команды в новом сезоне КХЛ
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«В первую очередь стоит отметить атмосферу внутри команды», — сказал он.

По его словам, удалось создать очень дружный коллектив, что и является залогом успеха «Авангарда» на старте сезона.

«Все четыре звена выдерживают установку тренера, бьются за себя и за партнёра по команде», — пояснил он.

Как отметил Крылов, перед «Авангардом» стоит задача — финал конференции, поскольку это попадание в топ-4 клубов КХЛ.

Ранее вратарь московского «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал старт нового сезона, когда клуб взял шесть очков из восьми.

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