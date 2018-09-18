Хачанов рассказал, какое влияние на его карьеру оказал Южный
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«Когда Южный был в своей лучшей форме, он играл очень хорошо — обыгрывал лучших теннисистов мира и был в топ-10 мирового рейтинга. Михаил — отличный пример русского теннисиста», — цитирует Хачанова пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Россиянин отметил, что Южного было тяжело обыграть в годы его молодости, когда были выше скорость и мощнее удары.
«Он и его тренер Борис Собкин всегда помогали мне, давали отличные советы. Южный оказал огромное влияние на мою карьеру», — заявил Хачанов.
Ранее российский теннисист Михаил Южный подвёл итоги своей профессиональной карьеры, которая завершится после окончания турнира в Санкт-Петербурге.