Хачанов рассказал, какое влияние на его карьеру оказал Южный

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Первая ракетка России Карен Хачанов выразил огромное уважение к двукратному обладателю Кубка Дэвиса Михаилу Южному, который завершит свою карьеру после проходящего в Санкт-Петербурге турнира.
Хачанов рассказал, какое влияние на его карьеру оказал Южный
  • © Sportfoto Zimmer/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Когда Южный был в своей лучшей форме, он играл очень хорошо — обыгрывал лучших теннисистов мира и был в топ-10 мирового рейтинга. Михаил — отличный пример русского теннисиста», — цитирует Хачанова пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Россиянин отметил, что Южного было тяжело обыграть в годы его молодости, когда были выше скорость и мощнее удары.

«Он и его тренер Борис Собкин всегда помогали мне, давали отличные советы. Южный оказал огромное влияние на мою карьеру», — заявил Хачанов.

Ранее российский теннисист Михаил Южный подвёл итоги своей профессиональной карьеры, которая завершится после окончания турнира в Санкт-Петербурге. 

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