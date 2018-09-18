В МПК заявили об обсуждении с Паралимпийским комитетом России компенсации в размере €257,5 тысяч

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс заявил, что организация обсуждает с Паралимпийским комитетом России (ПКР) вопрос компенсации в размере €257,5 тыс.

МПК готов вернуться к вопросу восстановления ПКР после заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором могут восстановить российское членство.

«До заседания WADA осталось два дня, и мы ждём результатов. Что касается компенсации, то мы находимся в контакте с ПКР по этому вопросу», — цитирует Спенса ТАСС.

Помимо признания статуса России в WADA, МПК намерен получить с ПКР €257,5 тыс. за расходы, понесённые при перепроверке допинг-проб российских паралимпийцев.

Ранее первый вице-президент ПКР Павел Рожков прокомментировал решение комитета по соответствию WADA рекомендовать исполкому восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).