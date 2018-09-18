СМИ: Выступление певицы Валерии испортило поле стадиона футбольного клуба «Гомель»

Концерт российской певицы Валерии испортил поле домашнего стадиона футбольного клуба «Гомель» — «Центральный».

«Это не НЛО. Газон стадиона «Центральный» в Гомеле после концерта Валерии на Дне города. Сцена простояла более недели! Всё для футбола, друзья», — написано в Twitter «Прессбола».

Не НЛО⚡



Газон стадиона "Центральный" в Гомеле после концерта Валерии на дне города 🔥🔥🔥

Сцена простояла более недели! Всё для футбола, друзья 😡 pic.twitter.com/Mj1gO5jtI1 — Прессбол 🇧🇾 (@pressballby) 17 сентября 2018 г.

Издание опубликовало фото с полем, где в центре него остались следы от сцены.

В России активно обсуждается тема проведения концерта рэп-исполнителя Басты на стадионе футбольного клуба «Ростов», который, по мнению руководства ФК, может испортить поле.

Ранее рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) выразил мнение, что в футбольном клубе «Ростов» могут быть против его концерта на стадионе «Ростов Арена» из-за личной неприязни.