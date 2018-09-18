СМИ: Выступление певицы Валерии испортило поле стадиона футбольного клуба «Гомель»

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Концерт российской певицы Валерии испортил поле домашнего стадиона футбольного клуба «Гомель» — «Центральный».
СМИ: Выступление певицы Валерии испортило поле стадиона футбольного клуба «Гомель»
  • © Anatoly Lomokhov
  • globallookpress.com

«Это не НЛО. Газон стадиона «Центральный» в Гомеле после концерта Валерии на Дне города. Сцена простояла более недели! Всё для футбола, друзья», — написано в Twitter «Прессбола».

Издание опубликовало фото с полем, где в центре него остались следы от сцены.

В России активно обсуждается тема проведения концерта рэп-исполнителя Басты на стадионе футбольного клуба «Ростов», который, по мнению руководства ФК, может испортить поле.

Ранее рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) выразил мнение, что в футбольном клубе «Ростов» могут быть против его концерта на стадионе «Ростов Арена» из-за личной неприязни.

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