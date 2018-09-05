Баста выразил мнение, что может быть неприятен «Ростову», так как болеет за ЦСКА

Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) считает, что в футбольном клубе «Ростов» могут быть против его концерта на стадионе «Ростов Арена» из-за личной неприязни.

«Это предположение. Возможно, такие люди есть. Иначе больше нет никаких объяснений, почему футбольный клуб выступил с таким заявлением. Ведь все участники процесса выступили за проведение мероприятия. Это и владелец стадиона, и организаторы концерта, и губернатор. Уже продано 25 тыс. билетов. Возможно, кому-то очень не нравится, что я болею за ЦСКА», — цитирует исполнителя «Спорт-Экспресс».

Он заявил, что у него и раньше возникали трудности с руководством жёлто-синих.

«В последнее время всё вроде бы наладилось благодаря губернатору Василию Голубеву. Он вник в эту ситуацию. Отдельная ему благодарность, а также мэрии и администратору города», — добавил Баста.

Ранее «Зенит» пригласил Басту на фестиваль уличной музыки после ситуации с концертом на «Ростов Арене».