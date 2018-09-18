Тренер «Ахмата» Рахимов рассказал, с чем связаны изменения в игре Глушакова

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, с чем могут быть связаны изменения в игре капитана и полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова.

«Не думаю, что Глушаков утратил свои игровые качества, потому что если посмотреть и проанализировать его футбол, то можно отметить, что ниже определённого уровня он не играет. У него произошёл психологический надрыв, ему нужно дать уверенность со стороны, помочь», — цитирует Рахимова «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Россия 24».

Тренер «Ахмата» вспомнил, что Глушаков забил много решающих голов в чемпионский для «Спартака» сезон. Он также добавил, что его крепкий характер и умение играть в футбол не подвергаются сомнению.

«Как только он начнёт получать доверие в команде, он получит и вызов в сборную России», — заключил Рахимов.

Ранее капитан московского «Спартака» Денис Глушаков опроверг обвинения в том, что ему понравилось видео актёра Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.