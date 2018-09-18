Россиянки Родина и Гаспарян вышли во второй круг теннисного турнира в Сеуле

Россиянки Евгения Родина и Маргарита Гаспарян вышли во второй круг теннисного турнира в южнокорейском Сеуле.

Во встрече первого раунда Родина разгромила в двух партиях Деяну Раданович со счётом 6:1, 6:1. Матч продолжался 1 час 11 минут.

Гаспарян переиграла ещё одну россиянку, Варвару Флинк — 7:5, 6:4.

В играх за выход в четвертьфинал Родина поспорит с бельгийкой Кирстен Флипкенс, а Гаспарян — с представительницей Греции Марией Саккари.

Ранее известный в прошлом теннисист и тренер Андрей Чесноков прокомментировал досрочное завершение сезона Марией Шараповой.