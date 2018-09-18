Чесноков назвал причину досрочного завершения Шараповой сезона

Известный в прошлом теннисист и тренер Андрей Чесноков прокомментировал досрочное завершение сезона Марией Шараповой.

«Думаю, если Маша не сыграет на оставшихся турнирах текущего года, значит, у неё вновь возникли некие проблемы со здоровьем. А мы знаем, что она долго мучилась с плечом. Если бы всё было в порядке, она не стала бы сниматься, ведь Шарапова до сих пор любит теннис и с удовольствием выходит на корт. Собственно болельщики тоже относятся к ней с большой симпатией, несмотря на историю с мельдонием. А если Мария не играет, значит, у неё что-то болит. Печалиться точно не стоит. Вспомните, как Роджер Федерер выиграл Australian Open после полугодичной паузы», — заявил Чесноков в интервью RT.

Специалист также отметил, что теннисистке психологически нелегко далось возвращение в теннис после дисквалификации.

«Шарапова привыкла находиться в первой пятёрке или хотя бы в десятке планеты, а сейчас она располагается куда ниже. Полуторагодичная дисквалификация не могла не сказаться на её игре. Многие теннисисты после такого просто завершили бы карьеру. А нынешние результаты Марии не самые удачные для неё. Да, она вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», но уступила там без шансов Гарбинье Мугурусе. К тому же матч с Сереной Уильямс тогда не состоялся. Из-за этого у Маши сбился игровой ритм. То же случилось на Уимблдоне, когда она несколько дней ждала выхода на корт», — добавил Чесноков.

Ранее специалист рассказал, что Шарапова может завершить карьеру по окончании следующего сезона.