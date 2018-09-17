Комментатор Орлов выразил мнение, что Жирков может не вернуться на поле

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Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что защитник санкт-петербургского «Зенита» Жирков может не вернуться на поле после повреждения в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании.
Комментатор Орлов выразил мнение, что Жирков может не вернуться на поле
  • Юрий Жирков
  • РИА Новости

«Жиркова жалко. Он до сих пор никак не восстановится. У него ахилл. Это такая история, что, может быть, он вообще больше не появится», — приводит слова комментатора «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеканал «Матч Премьер».

В матче между сборными России и Испании Жирков получил травму ахиллова сухожилия. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок не принял участие ни в одном матче.

Жирков выступает за клуб с берегов Невы с 2016 года.

Ранее Маркизио сравнил РПЛ с ведущими европейскими чемпионатами.

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