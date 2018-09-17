«Йокерит» обыграл «Трактор» в матче КХЛ, забросив восемь безответных шайб

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Финский клуб «Йокерит» разгромил челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Йокерит» обыграл «Трактор» в матче КХЛ, забросив восемь безответных шайб
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев.

В составе коллектива из Финляндии хет-трик оформил Йон Норман, дублем отметился Брайан О'Нилл и по разу отличились Марко Анттила, Пекка Йормакка и Стив Мозес.

В следующем матче «Йокерит» сыграет с магнитогорским «Металлургом», а «Трактор» — с московским «Спартаком».

В других противостояниях игрового дня хабаровский «Амур» оказался сильнее рижского «Динамо» (2:1), а китайский «Куньлунь Ред Стар» по буллитам переиграл чешский «Слован» (4:3).

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