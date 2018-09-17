ЦСКА в овертайме сломил сопротивление «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский ЦСКА на выезде сломил сопротивление владивостокского «Адмирала» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча закончилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу клуба из Москвы.

В составе армейцев отличились Сергей Калинин, Константин Окулов, Мэт Робинсон, победную шайбу в овертайме забросил Никита Нестеров.

У дальневосточников голы на счету Владимира Бутузова, Сергея Конькова, Константина Глазачёва.

После семи матчей в активе ЦСКА восемь очков. У «Адмирала» — пять очков в семи играх.

В параллельном матче хабаровский «Амур» переиграл рижское «Динамо» со счётом 2:1.

Ранее казахстанский «Барыс» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.