ЦСКА в овертайме сломил сопротивление «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Московский ЦСКА на выезде сломил сопротивление владивостокского «Адмирала» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА в овертайме сломил сопротивление «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ
  • ©cska-hockey.ru

Встреча закончилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу клуба из Москвы.

В составе армейцев отличились Сергей Калинин, Константин Окулов, Мэт Робинсон, победную шайбу в овертайме забросил Никита Нестеров.

У дальневосточников голы на счету Владимира Бутузова, Сергея Конькова, Константина Глазачёва. 

После семи матчей в активе ЦСКА восемь очков. У «Адмирала» — пять очков в семи играх.

В параллельном матче хабаровский «Амур» переиграл рижское «Динамо» со счётом 2:1.

Ранее казахстанский «Барыс» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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