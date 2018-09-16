«Барыс» победил «Ак Барс» по буллитам в матче КХЛ

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Казахстанский «Барыс» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Барыс» победил «Ак Барс» по буллитам в матче КХЛ
  • ©hcbarys.kz

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев площадки.

В основное время за «Ак Барс» отличились Александр Бурмистров, Иржи Секач и Джастин Азеведу.

«Барыс» ответил голами Кёртиса Валка, Патриса Кормье и Романа Старченко.

В овертайме команды не смогли выявить сильнейшего. Победу «Барысу» в серии послематчевых буллитов принёс бросок Мэттью Фрэттина.

В других матчах игрового дня рижское «Динамо» обыграло «Куньлунь Ред Стар» (4:2), а «Салават Юлаев» уступил «Нефтехимику» (3:1).

Ранее сообщалось, что «Сибирь» потерпела седьмое поражение подряд в КХЛ, уступив «Торпедо».

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