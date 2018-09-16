«Сибирь» потерпела седьмое поражение подряд в КХЛ, уступив «Торпедо»
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе «Торпедо» дубль оформил Михаил Варнаков, ещё одна шайба в активе Владимира Галузина.
«Сибирь» ответила голами Никиты Михайлова и Шарля Бертрана.
Для новосибирской команды это поражение стало первым после смены главного тренера и седьмым в семи матчах нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» переиграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.