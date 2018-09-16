«Сибирь» потерпела седьмое поражение подряд в КХЛ, уступив «Торпедо»

Новосибирская «Сибирь» проиграла нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Торпедо» дубль оформил Михаил Варнаков, ещё одна шайба в активе Владимира Галузина.

«Сибирь» ответила голами Никиты Михайлова и Шарля Бертрана.

Для новосибирской команды это поражение стало первым после смены главного тренера и седьмым в семи матчах нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» переиграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.