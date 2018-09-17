«Ростов» сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» из Ростова-на-Дону в гостях сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч, проходивший на стадионе «Екатеринбург Арена», завершился со счётом 1:1.

У хозяев на 47-й минуте отличился Вараздат Ароян, но буквально через две минуты Алексей Ионов сравнял счёт.

Клуб с берегов Дона поднялся на второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 14 очков. Екатеринбуржцы расположились на 14-й позиции с пятью очками.

В следующем туре «Ростов» сыграет с «Уфой», а «Урал» — с «Енисеем».

Ранее полузащитник «Урала» Эль-Кабир оценил начало сезона в РПЛ.