«Ростов» сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ

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Футбольный клуб «Ростов» из Ростова-на-Дону в гостях сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ростов» сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Матч, проходивший на стадионе «Екатеринбург Арена», завершился со счётом 1:1.

У хозяев на 47-й минуте отличился Вараздат Ароян, но буквально через две минуты Алексей Ионов сравнял счёт.

Клуб с берегов Дона поднялся на второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 14 очков. Екатеринбуржцы расположились на 14-й позиции с пятью очками. 

В следующем туре «Ростов» сыграет с «Уфой», а «Урал» — с «Енисеем». 

Ранее полузащитник «Урала» Эль-Кабир оценил начало сезона в РПЛ.

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