Полузащитник «Урала» Эль-Кабир оценил начало сезона в РПЛ

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир в беседе с «Известиями» оценил начало сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мы просто плохо реализовываем свои моменты, при этом в каждом из шести прошедших туров у нас хватало шансов. Во многих играх на старте сезона нам удаётся доминировать на поле, но не получается забить», — заявил футболист.

По его словам, это произошло в матче против «Анжи» в стартовом туре, также «Урал» пропустил очень обидный мяч в самой концовке игры с «Краснодаром».

Как отметил Эль-Кабир, команде нужно работать над реализацией и подниматься по турнирной таблице.

Оценивая работу нового тренера Дмитрия Парфёнова, спортсмен сказал, что это отличный специалист, который ставит «Уралу» хорошую игру.

Ранее ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в беседе с НСН прокомментировал победу сборной России по футболу в матче с национальной командой Чехии со счётом 5:1.