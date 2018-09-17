Футболисты помогли автомобилю скорой помощи покинуть поле в игре чемпионата Бразилии
- ©Lucas Tavares/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщает MailOnline Sport.
Brazil giants put rivalry aside to PUSH broken ambulance off pitch (with injured player still inside!) https://t.co/kaoEhhmrnPpic.twitter.com/UAkrfuOFTf— MailOnline Sport (@MailSport) 17 сентября 2018 г.
Во время игры один из футболистов получил травму, из-за чего на поле появилась карета скорой помощи. Но после того как спортсмена погрузили внутрь, автомобиль заглох в районе центрального круга.
В итоге игроки обеих команд подтолкнули машину, после чего она снова смогла завестись и покинуть арену.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
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