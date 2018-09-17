Футболисты помогли автомобилю скорой помощи покинуть поле в игре чемпионата Бразилии

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В матче 25-го тура чемпионата Бразилии по футболу между «Васко да Гама» и «Фламенго» игроки команд помогли машине скорой помощи покинуть поле.
Футболисты помогли автомобилю скорой помощи покинуть поле в игре чемпионата Бразилии
  • ©Lucas Tavares/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает MailOnline Sport.

Во время игры один из футболистов получил травму, из-за чего на поле появилась карета скорой помощи. Но после того как спортсмена погрузили внутрь, автомобиль заглох в районе центрального круга.

В итоге игроки обеих команд подтолкнули машину, после чего она снова смогла завестись и покинуть арену.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

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