Футболисты помогли автомобилю скорой помощи покинуть поле в игре чемпионата Бразилии

В матче 25-го тура чемпионата Бразилии по футболу между «Васко да Гама» и «Фламенго» игроки команд помогли машине скорой помощи покинуть поле.

Об этом сообщает MailOnline Sport.

Brazil giants put rivalry aside to PUSH broken ambulance off pitch (with injured player still inside!) https://t.co/kaoEhhmrnPpic.twitter.com/UAkrfuOFTf — MailOnline Sport (@MailSport) 17 сентября 2018 г.

Во время игры один из футболистов получил травму, из-за чего на поле появилась карета скорой помощи. Но после того как спортсмена погрузили внутрь, автомобиль заглох в районе центрального круга.

В итоге игроки обеих команд подтолкнули машину, после чего она снова смогла завестись и покинуть арену.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

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