Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике обвинила в мошенничестве бывшего любовника

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Дарья Кондакова обвинила в мошенничестве директора компании по пошиву одежды SPSM, с которым её ранее связывали романтические отношения.

Об этом экс-спортсменка сообщила в своём Instagram.

Она подала в суд на мужчину, с которым встречалась около трёх лет. По её словам, она вложила свои средства в компанию и просила гимнасток российской сборной рекламировать фирму.

«Мы подали заявление о привлечении к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ на директора фирмы одежды SPSM. Также мы готовим иски от имени гимнасток сборной России, которые просили убрать фото с рекламы этой фирмы и получили отказ от директора», — написала Кондакова.

Она также заявила, что директор фирмы до сих пор ей должен.

«Девочки, хочу обратиться ко всем вам, не совершайте моих ошибок, не доверяйте и не обеспечивайте мужчин, которые этого не ценят», — добавила экс-гимнастка.

Кондакова завершила спортивную карьеру в 2012 году.

Ранее Колобков на встрече с министром спорта Болгарии отметил уровень проведения ЧМ по художественной гимнастике.