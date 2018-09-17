Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике обвинила в мошенничестве бывшего любовника

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Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Дарья Кондакова обвинила в мошенничестве директора компании по пошиву одежды SPSM, с которым её ранее связывали романтические отношения.
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике обвинила в мошенничестве бывшего любовника
  • РИА Новости

Об этом экс-спортсменка сообщила в своём Instagram.

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❗️13.09.2018 ❗️мы подали заявление о привлечении к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ на директора фирмы одежды SPSM. Так же мы готовим иски от имени гимнасток сборной России, которые просили убрать фото с рекламы этой фирмы и получили отказ от директора. Я хочу рассказать свою историю: Наши отношения длились с 2014-2017 года. Фирму придумывали вместе примерно в сентябре 2015. На момент открытия фирмы Иван Алексеевич официально не работал уже определенное время. У него была сомнительная фирма, которая предлагала участвовать в тендерах за откаты, нелегально заходила в гос.школы и поставляла инвентарь. Я постоянно работала на своем поприще, и часто была на сборах и мастер классах. Откладывала деньги на квартиру. В конце 2015 он упросил вложить эти деньги в свою фирму, обещал мне увеличить мои сбережения и купить квартиру общую. Я сомневалась, но так как дело шло к свадьбе, я всё же дала согласие. После первых поступлений я просила гимнасток сборной сделать фото в этой одежде, и начала раскручивать бренд на начальной стадии. Никто из топовых гимнасток не стал бы его рекламировать если бы не моя связь с ними и место работы в сборной. Отношения не сложились, в 2017г. я ушла от него. Он обещал вернуть деньги, кормил «завтраками», потом начал отходить от темы, говорил, что это совместный бюджет и он ничего мне не должен, многие до сегодняшнего момента ассоциировали эту фирму со мной, когда в соц.сети просочилась информация, что это не моё, люди стали писать и спрашивать, также мне передали, что меня и не только меня начали оскорблять в интернете и писать не относящуюся ко мне ерунду его друзья, и врать о том, что я никак к этой фирме не относилась, с их стороны это было верх наглости и низости, как можно заметить, что никто из спортсменов не стал их защищать. Так я вышла на адвокатов, которые сказали, что можно попробовать отстоять свои права и вернуть то, что принадлежит мне. Свидетелей у меня очень много! Девочки, хочу обратиться ко всем Вам, не совершайте моих ошибок, не доверяйте и не обеспечивайте мужчин которые этого не ценят!❗️

Публикация от Daria Kondakova (@kondakdaria)

Она подала в суд на мужчину, с которым встречалась около трёх лет. По её словам, она вложила свои средства в компанию и просила гимнасток российской сборной рекламировать фирму.

«Мы подали заявление о привлечении к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ на директора фирмы одежды SPSM. Также мы готовим иски от имени гимнасток сборной России, которые просили убрать фото с рекламы этой фирмы и получили отказ от директора», — написала Кондакова.

Она также заявила, что директор фирмы до сих пор ей должен.

«Девочки, хочу обратиться ко всем вам, не совершайте моих ошибок, не доверяйте и не обеспечивайте мужчин, которые этого не ценят», — добавила экс-гимнастка.

Кондакова завершила спортивную карьеру в 2012 году.

Ранее Колобков на встрече с министром спорта Болгарии отметил уровень проведения ЧМ по художественной гимнастике.

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