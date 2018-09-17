КХЛ определила лучших игроков прошедшей недели

Короткая ссылка
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков прошедшей недели регулярного чемпионата сезона-2018/19.
КХЛ определила лучших игроков прошедшей недели
  • РИА Новости

Лучшим вратарём признали чешского голкипера екатеринбургского «Автомобилиста» Якуба Коваржа, сообщает пресс-служба лиги. Он одержал две победы в двух гостевых матчах недели, отразив 96,30% бросков по своим воротам. 

Лучшим защитником был Александр Елесин из ярославского «Локомотива». На его счету два набранных очка: одна заброшенная шайба и одна голевая передача.

Лучшим нападающим стал финн Юусо Пуустинен из нижнекамского «Нефтехимика». Он забросил четыре шайбы, а также отдал две передачи.

Лучшим новичком недели признан нападающий Никита Михайлов из  новосибирской «Сибири». В трёх матчах 20-летний хоккеист набрал четыре очка по системе «гол + пас» — три шайбы и одна передача. Ранее московский ЦСКА на выезде сломил сопротивление владивостокского «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить