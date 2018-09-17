Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков прошедшей недели регулярного чемпионата сезона-2018/19.

Лучшим вратарём признали чешского голкипера екатеринбургского «Автомобилиста» Якуба Коваржа, сообщает пресс-служба лиги. Он одержал две победы в двух гостевых матчах недели, отразив 96,30% бросков по своим воротам.

Лучшим защитником был Александр Елесин из ярославского «Локомотива». На его счету два набранных очка: одна заброшенная шайба и одна голевая передача.

Лучшим нападающим стал финн Юусо Пуустинен из нижнекамского «Нефтехимика». Он забросил четыре шайбы, а также отдал две передачи.

Лучшим новичком недели признан нападающий Никита Михайлов из новосибирской «Сибири». В трёх матчах 20-летний хоккеист набрал четыре очка по системе «гол + пас» — три шайбы и одна передача. Ранее московский ЦСКА на выезде сломил сопротивление владивостокского «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ.