Бьорндален считает, что Россия ещё не соответствует кодексу WADA
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- globallookpress.com
«Не считаю, что я достаточно проинформирован, чтобы дать чёткий ответ, но ясно, что Россия всё ещё не соответствует кодексу WADA. Думаю, очень важно, чтобы страна была частью системы WADA, которой мы доверяем», — приводит слова Бьорндалена ТАСС.
Он также выразил надежду на скорое возобновление взаимодействия между российской стороной и WADA. По его мнению, если РУСАДА получит соответствие кодексу, то российским спортсменам будет легче.
Ближайшее заседание исполкома WADA пройдёт 20 сентября на Сейшельских островах.
Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал информацию, согласно которой WADA предложило России компромисс в вопросе восстановления РУСАДА.