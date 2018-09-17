Бьорндален считает, что Россия ещё не соответствует кодексу WADA

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален высказал своё мнение по поводу возможного восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах на исполкоме комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Не считаю, что я достаточно проинформирован, чтобы дать чёткий ответ, но ясно, что Россия всё ещё не соответствует кодексу WADA. Думаю, очень важно, чтобы страна была частью системы WADA, которой мы доверяем», — приводит слова Бьорндалена ТАСС.

Он также выразил надежду на скорое возобновление взаимодействия между российской стороной и WADA. По его мнению, если РУСАДА получит соответствие кодексу, то российским спортсменам будет легче.

Ближайшее заседание исполкома WADA пройдёт 20 сентября на Сейшельских островах.

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал информацию, согласно которой WADA предложило России компромисс в вопросе восстановления РУСАДА.