Шипулин заявил, что СБР пообещал создать особые условия

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Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин рассказал о разговоре с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Владимиром Драчёвым после того, как его избрали на новую должность.
Шипулин заявил, что СБР пообещал создать особые условия
  • РИА Новости

«Драчёв обещал мне создать условия, какие я хочу. Я ему как раз сказал про личного тренера, сказал, что мне нужна такая возможность. Чтобы можно было постоянно общаться, работать. Он мне сказал, что проблем не будет, принимай своё решение», — приводит слова Шипулина «Калашников Media».

По его словам, глава Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов подтвердил готовность к предоставлению особых условий для спортсмена. Олимпийский чемпион по биатлону добавил, что осталось сформировать график тренировок.

Ранее Антон Шипулин предпочёл проведение самостоятельной подготовки в Греции тренировочному сбору с национальной командой в Кировске.

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