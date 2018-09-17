Шипулин заявил, что СБР пообещал создать особые условия

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин рассказал о разговоре с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Владимиром Драчёвым после того, как его избрали на новую должность.

«Драчёв обещал мне создать условия, какие я хочу. Я ему как раз сказал про личного тренера, сказал, что мне нужна такая возможность. Чтобы можно было постоянно общаться, работать. Он мне сказал, что проблем не будет, принимай своё решение», — приводит слова Шипулина «Калашников Media».

По его словам, глава Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов подтвердил готовность к предоставлению особых условий для спортсмена. Олимпийский чемпион по биатлону добавил, что осталось сформировать график тренировок.

Ранее Антон Шипулин предпочёл проведение самостоятельной подготовки в Греции тренировочному сбору с национальной командой в Кировске.