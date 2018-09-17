Чалов рассказал о своём отношении к решению тренера молодёжной сборной России Бушманова

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, как в команде восприняли решение главного тренера молодёжной сборной России Евгения Бушманова оставить игрока в запасе на матч отборочного этапа чемпионата Европы с Сербией.

«После возвращения в клуб ребята шутили насчёт того, что я не вышел за сборную. По-доброму», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Он сказал, что не держит обиды на Бушманова, и добавил, что это решение тренера, кого выпускать, а кого — нет.

«Это не от меня зависит — таково решение тренера. Потому он и главный. Всё нормально, рабочие моменты. Я ни на кого не обижаюсь», — заявил Чалов.

Ранее Фёдор Чалов выразил надежду на то, что ЦСКА сможет сотворить чудо в Лиге чемпионов.