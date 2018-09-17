Чалов рассказал о своём отношении к решению тренера молодёжной сборной России Бушманова

Короткая ссылка
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, как в команде восприняли решение главного тренера молодёжной сборной России Евгения Бушманова оставить игрока в запасе на матч отборочного этапа чемпионата Европы с Сербией.
Чалов рассказал о своём отношении к решению тренера молодёжной сборной России Бушманова
  • РИА Новости

«После возвращения в клуб ребята шутили насчёт того, что я не вышел за сборную. По-доброму», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Он сказал, что не держит обиды на Бушманова, и добавил, что это решение тренера, кого выпускать, а кого — нет.

«Это не от меня зависит — таково решение тренера. Потому он и главный. Всё нормально, рабочие моменты. Я ни на кого не обижаюсь», — заявил Чалов.

Ранее Фёдор Чалов выразил надежду на то, что ЦСКА сможет сотворить чудо в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить