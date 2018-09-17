Чалов надеется, что ЦСКА сможет сотворить чудо в Лиге чемпионов

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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов, где армейцы сыграют с испанским «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Викторией».
Чалов надеется, что ЦСКА сможет сотворить чудо в Лиге чемпионов
  • РИА Новости

«Не сказал бы, что это «группа смерти». Не хочется загадывать, что будет дальше. Мне кажется, мы и сами ещё не до конца знаем свои максимальные возможности», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Он заявил, что армейцы прибавляют в качестве игры от матча к матчу. Лучший бомбардир чемпионата России также добавил, что ЦСКА необходимо набирать очки в Чехии и постараться навязать борьбу с «Реалом» дома.

«Я всегда верю в лучшее и надеюсь, что нам удастся сотворить чудо», — сказал Чалов.

Первый свой матч ЦСКА проведёт 19 сентября на выезде с «Викторией».

Ранее московский футбольный клуб ЦСКА сообщил об итогах медицинского обследования Абеля Эрнандеса и Хёрдура Магнуссона, получивших травмы в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

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