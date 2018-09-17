Чалов надеется, что ЦСКА сможет сотворить чудо в Лиге чемпионов
- РИА Новости
«Не сказал бы, что это «группа смерти». Не хочется загадывать, что будет дальше. Мне кажется, мы и сами ещё не до конца знаем свои максимальные возможности», — цитирует Чалова «Чемпионат».
Он заявил, что армейцы прибавляют в качестве игры от матча к матчу. Лучший бомбардир чемпионата России также добавил, что ЦСКА необходимо набирать очки в Чехии и постараться навязать борьбу с «Реалом» дома.
«Я всегда верю в лучшее и надеюсь, что нам удастся сотворить чудо», — сказал Чалов.
Первый свой матч ЦСКА проведёт 19 сентября на выезде с «Викторией».
Ранее московский футбольный клуб ЦСКА сообщил об итогах медицинского обследования Абеля Эрнандеса и Хёрдура Магнуссона, получивших травмы в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».