Гризманн заявил, что сейчас находится на одном уровне с Месси и Роналду

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что сейчас находится на одном уровне с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Он прокомментировал свои слова о том, что хотел быть на одном уровне с Месси и Роналду.

«Думаю, сейчас так и есть. Знаю, что в мире появляются другие замечательные игроки, и осознаю, что также должен продолжать развиваться», — приводит слова Гризманна AS.

Он отметил, что для него является стимулом личный прогресс и победы команды в стиле его нынешнего клуба.

Ранее Антуан Гризманн заявил, что 2018 год может считать лучшим в своей карьере.