Гризманн удивился отсутствию французов в номинации на звание футболиста года по версии ФИФА

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Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн заявил, что 2018 год может считать лучшим в своей карьере.
Гризманн удивился отсутствию французов в номинации на звание футболиста года по версии ФИФА
  • Reuters

Гризманн в составе «Атлетико» выиграл Лигу Европы, а в футболке сборной Франции стал чемпионом мира. Он смог отличиться в обоих финалах. 

Он также прокомментировал тот факт, что в числе номинантов на звание игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) нет ни одного французского футболиста. В борьбе за награду остались египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах, хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич и португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Очень странно, что в тройке номинантов на звание игрока года нет французов. Жаль. Этот трофей вручает ФИФА, нет? И чемпионат мира организует она, не так ли? Мы выиграли турнир, но в итоге в тройке ни одного француза. Это их выбор, но для меня удивительно, что в итоговом списке не оказалось чемпионов мира», — цитирует Гризманна L’Equipe.

Ранее ФИФА опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера 2018 года.

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