ФИФА назвала имена претендентов на звание лучшего тренера 2018 года

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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера 2018 года.
ФИФА назвала имена претендентов на звание лучшего тренера 2018 года
  • © Christian Charisius
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба ФИФА, в шорт-лист номинантов вошли наставники сборных Хорватии и Франции Златко Далич и Дидье Дешам, а также бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Команды Далича и Дешама встретились в финале чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором победу праздновали французы. А «Реал» под руководством Зидана в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов.

Церемония награждения пройдёт 24 сентября.

Ранее сообщалось, что гол Дениса Черышева вошёл в шорт-лист номинантов на звание лучшего в 2018 году по версии ФИФА.

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