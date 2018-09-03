ФИФА назвала имена претендентов на звание лучшего тренера 2018 года

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера 2018 года.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, в шорт-лист номинантов вошли наставники сборных Хорватии и Франции Златко Далич и Дидье Дешам, а также бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Команды Далича и Дешама встретились в финале чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором победу праздновали французы. А «Реал» под руководством Зидана в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов.

Церемония награждения пройдёт 24 сентября.

Ранее сообщалось, что гол Дениса Черышева вошёл в шорт-лист номинантов на звание лучшего в 2018 году по версии ФИФА.