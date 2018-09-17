Звонарёва уступила Лисицки в первом круге теннисного турнира в Гуанчжоу

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Российская теннисистка Вера Звонарёва уступила представительнице Германии Сабине Лисицки в первом раунде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Гуанчжоу.
Звонарёва уступила Лисицки в первом круге теннисного турнира в Гуанчжоу
  • РИА Новости

Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

В следующем круге Лисицки встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана, которая обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо — 6:1, 6:1.

Ранее американская теннисистка Серена Уильямс рассказала свою версию событий конфликта с судьёй Карлосом Рамосом в финале Открытого чемпионата США по теннису, во время которого она оскорбила его и обвинила в сексизме.

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