Звонарёва уступила Лисицки в первом круге теннисного турнира в Гуанчжоу
- РИА Новости
Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.
В следующем круге Лисицки встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана, которая обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо — 6:1, 6:1.
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