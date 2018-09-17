ФХР поздравила Овечкина с 33-летием

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Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) поздравила нападающего сборной России по хоккею и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с днём рождения.
ФХР поздравила Овечкина с 33-летием
  • РИА Новости

«Желаем Александру продолжать достигать всё новых карьерных высот и радовать нас красивыми шайбами, а также счастья и благополучия», — сообщается в Twitter ФХР.

В федерации также не обошли стороной день рождения форварда СКА Николая Прохоркина, которому исполнилось 25 лет.

Ранее Александр Овечкин заявил, что хочет в предстоящем сезоне ещё раз стать обладателем Кубка Стэнли.

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