Овечкин надеется ещё раз выиграть Кубок Стэнли
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«Раз попробовав вкус победы, хочется побеждать снова и снова. Это особенное чувство. Не хочется расставаться с ним, хочется испытывать его снова и снова», — приводит слова российского спортсмена официальный сайт лиги.
В минувшем сезоне Овечкин стал победителем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона». Россиянин стал самым ценным игроком плей-офф.
Хоккеист выступает за столичный клуб с сезона-2005/06.
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