Овечкин надеется ещё раз выиграть Кубок Стэнли

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин хочет в предстоящем сезоне ещё раз стать обладателем Кубка Стэнли.

«Раз попробовав вкус победы, хочется побеждать снова и снова. Это особенное чувство. Не хочется расставаться с ним, хочется испытывать его снова и снова», — приводит слова российского спортсмена официальный сайт лиги.

В минувшем сезоне Овечкин стал победителем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона». Россиянин стал самым ценным игроком плей-офф.

Хоккеист выступает за столичный клуб с сезона-2005/06.

Ранее Гретцки выразил мнение, что Кучеров является одним из лучших российских игроков НХЛ.