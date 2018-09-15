Овечкин надеется ещё раз выиграть Кубок Стэнли

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин хочет в предстоящем сезоне ещё раз стать обладателем Кубка Стэнли.
Овечкин надеется ещё раз выиграть Кубок Стэнли
  • © Chris Williams
  • globallookpress.com

«Раз попробовав вкус победы, хочется побеждать снова и снова. Это особенное чувство. Не хочется расставаться с ним, хочется испытывать его снова и снова», — приводит слова российского спортсмена официальный сайт лиги.

В минувшем сезоне Овечкин стал победителем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона». Россиянин стал самым ценным игроком плей-офф. 

Хоккеист выступает за столичный клуб с сезона-2005/06.

Ранее Гретцки выразил мнение, что Кучеров является одним из лучших российских игроков НХЛ.

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