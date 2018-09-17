СМИ: Бой-реванш Мейвезер — Пакьяо будет официально объявлен в течение недели
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Daily Mail.
Поединок пройдёт в начале декабря в Лас-Вегасе.
Первый бой между двумя прославленными боксёрами состоялся 2 мая 2015 года, победу единогласным решением судей одержал тогда Мейвезер.
Ранее экс-чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер — младший объявил, что в декабре этого года проведёт бой-реванш с филиппинцем Мэнни Пакьяо.