СМИ: Бой-реванш Мейвезер — Пакьяо будет официально объявлен в течение недели

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Бой-реванш между американцем Флойдом Мейвезером — младшим и филиппинцем Мэнни Пакьяо будет официально объявлен в течение недели.
СМИ: Бой-реванш Мейвезер — Пакьяо будет официально объявлен в течение недели
  • ©imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Daily Mail.

Поединок пройдёт в начале декабря в Лас-Вегасе.

Первый бой между двумя прославленными боксёрами состоялся 2 мая 2015 года,  победу единогласным решением судей одержал тогда Мейвезер.

Ранее экс-чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер — младший объявил, что в декабре этого года проведёт бой-реванш с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

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