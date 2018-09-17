Футболист «Ростова» Скопинцев рассказал о трудностях молодого россиянина в Европе

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Скопинцев рассказал о трудностях молодого россиянина в Европе.

Он играл в составе молодёжной команды «РБ Лейпциг» в сезоне-2015/16, после чего год провёл в австрийском «Лиферинге».

«Молодому россиянину нелегко в Европе. Про Александра Головина не говорю, у него были все основания ехать. Но при прочих равных в Германии в состав поставят немца. Даже если ты лучше, всё равно поставят немца», — приводит слова Скопинцева «Чемпионат».

Он также сказал, что без паспорта гражданина Евросоюза ему нельзя было выступать за молодёжную команду для игроков не старше 23 лет, а в основную не мог попасть в силу неопытности и недостаточного уровня в 18 лет.

Ранее нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Фёдор Чалов признался, что в будущем хотел бы продолжить карьеру в одном из топовых европейских чемпионатов.