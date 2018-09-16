СМИ: Два американских баскетболиста подверглись нападению в Румынии

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Американские баскетболисты Дэррелл Боуи и Джозеф Макклэйн стали жертвами нападения в одном из ночных клубов Румынии.
СМИ: Два американских баскетболиста подверглись нападению в Румынии
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Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что Боуи перенёс хирургическое вмешательство и был доставлен в одну из клиник Бухареста, а его состояние оценивается как «непредсказуемое». Баскетболист получил несколько ранений в область брюшной полости, а больница, где он проходит курс лечения, отказалась предоставлять какую-либо информацию о его самочувствии.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу обыграла Болгарию в квалификации Кубка мира 2019 года.

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