СМИ: Два американских баскетболиста подверглись нападению в Румынии

Американские баскетболисты Дэррелл Боуи и Джозеф Макклэйн стали жертвами нападения в одном из ночных клубов Румынии.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что Боуи перенёс хирургическое вмешательство и был доставлен в одну из клиник Бухареста, а его состояние оценивается как «непредсказуемое». Баскетболист получил несколько ранений в область брюшной полости, а больница, где он проходит курс лечения, отказалась предоставлять какую-либо информацию о его самочувствии.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу обыграла Болгарию в квалификации Кубка мира 2019 года.