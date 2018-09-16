Маркизио поделился впечатлениями от своего дебюта за «Зенит» в РПЛ

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Итальянский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от своего дебюта в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Маркизио поделился впечатлениями от своего дебюта за «Зенит» в РПЛ
  • РИА Новости

«Первый раз всегда выходит особенным. Привычку побеждать сломать тяжело. Вперёд, «Зенит», — написал Маркизио в своём Instagram.

Первым матчем для Маркизио в РПЛ стала выездная игра седьмого тура против «Оренбурга», завершившаяся победой петербургской команды со счётом 2:0.

Маркизио появился на поле на 71-й минуте, заменив аргентинца Леандро Паредеса.

Ранее Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом» в матче седьмого тура РПЛ.

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